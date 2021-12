Elisabetta Canalis hot su Instagram: festeggia il natale in lingerie. Follower in delirio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nonostante i suoi 43 anni, Elisabetta Canalis si conferma la regina della seduzione. Sui social l'ex velina, rimasta sempre nei cuori degli italiani, regala siparietti... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nonostante i suoi 43 anni,si conferma la regina della seduzione. Sui social l'ex velina, rimasta sempre nei cuori degli italiani, regala siparietti...

Advertising

Silvano67864159 : RT @dea_channel: dio benedica la Intimissimi per aver scelto la divina Elisabetta Canalis per testimonial ???????????? - dea_channel : dio benedica la Intimissimi per aver scelto la divina Elisabetta Canalis per testimonial ???????????? - iamlucazaba : Enorme voglia di Natale dopo aver visto il Reel di Elisabetta Canalis - fiorenzagia : Elisabetta Canalis la smetti di umiliarci sui social con i tuoi post vestita di completi natalizi di intimissimi? G… - mattia_sari : Appena visto il post di Elisabetta canalis su IG. -