**Elezioni: Letta rimanda a Pd romano su seggio Gualtieri, 'avanti migliore candidatura'** (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Tra oggi e domani il Pd romano farà le sue valutazioni e proporrà la candidatura migliore che porteremo avanti". Enrico Letta, nella diretta a Corriere Tv, è tornato stamattina sulla vicenda delle suppletive per la Camera nel collegio di Roma centro, ancora senza candidato dopo il rifiuto di Giuseppe Conte. "Noi ci muoviamo con questo rapporto con i territori, l'ipotesi Conte era una eccezione. Una volta tramontata, la discussione è nella scelta che il Pd romano farà", ha spiegato il segretario del Pd rimettendo la questione nelle mani del partito locale. La scadenza per la decisione resta quella della prossima settimana, quando andranno raccolte e depositate le firme per presentare la candidatura. Ancora qualche giorno di discussione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Tra oggi e domani il Pdfarà le sue valutazioni e proporrà lache porteremo". Enrico, nella diretta a Corriere Tv, è tornato stamattina sulla vicenda delle suppletive per la Camera nel collegio di Roma centro, ancora senza candidato dopo il rifiuto di Giuseppe Conte. "Noi ci muoviamo con questo rapporto con i territori, l'ipotesi Conte era una eccezione. Una volta tramontata, la discussione è nella scelta che il Pdfarà", ha spiegato il segretario del Pd rimettendo la questione nelle mani del partito locale. La scadenza per la decisione resta quella della prossima settimana, quando andranno raccolte e depositate le firme per presentare la. Ancora qualche giorno di discussione, ...

