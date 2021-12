Elettra Lamborghini risponde a quanti le dicono di essere ingrassata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Direttamente sui suoi canali social ufficiali, Elettra Lamborghini ha risposto a quanti le hanno detto di essere ingrassata: ecco come Elettra Lamborghini è tornata più presente che mai sui social. Dopo aver trascorso un periodo all’estero, la cantante è tornata in Italia. Il motivo ha a che fare con l’amore per gli animali. Infatti, prima di partire, l’artista aveva acquistato un nuovo peloso pronto a far parte della sua vita. Adesso che è in Italia, Lamborghini si divide tra il cagnolino Lea e i progetti musicali. Settimana scorsa ha rilasciato la sua canzone per le festività natalizie. “A mezzanotte (Christmas Song)” ed è stata ospite di recente nell’ultima edizione dello Zecchino D’Oro. Leggi anche: APPUNTAMENTO CON GIULIA SALEMI DOMENICA 12 ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Direttamente sui suoi canali social ufficiali,ha risposto ale hanno detto di: ecco comeè tornata più presente che mai sui social. Dopo aver trascorso un periodo all’estero, la cantante è tornata in Italia. Il motivo ha a che fare con l’amore per gli animali. Infatti, prima di partire, l’artista aveva acquistato un nuovo peloso pronto a far parte della sua vita. Adesso che è in Italia,si divide tra il cagnolino Lea e i progetti musicali. Settimana scorsa ha rilasciato la sua canzone per le festività natalizie. “A mezzanotte (Christmas Song)” ed è stata ospite di recente nell’ultima edizione dello Zecchino D’Oro. Leggi anche: APPUNTAMENTO CON GIULIA SALEMI DOMENICA 12 ...

