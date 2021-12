Eitan | udienza al Tribunale dei minori sul reclamo dei nonni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eitan udienza

Si è svolta un'oggi pomeriggio, davanti al Tribunale per i minorenni di Milano, in cui si è discusso del reclamo presentato dai nonni materni di, il bimbo di 6 anni sopravvissuto alla tragedia del ......per i minorenni di Milano il procedimento - il prossimo 9 dicembre si terrà una nuova- sul ... la quale nell'immediatezza del rapimento ha chiesto di adottare, hanno depositato alcune ...MILANO. Si è svolta un'udienza giovedì pomeriggio, davanti al Tribunale per i minorenni di Milano, in cui si è discusso del reclamo presentato dai nonni materni di Eitan, il bimbo di 6 anni sopravviss ...Si è svolta un'udienza oggi pomeriggio, davanti al Tribunale per i minorenni di Milano, in cui si è discusso del reclamo presentato dai nonni materni di Eitan, il bimbo di 6 anni sopravvissuto alla tr ...