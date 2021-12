“È uno dei migliori” | Milan | l’attaccante del futuro viene dal Brasile

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilsta rivolgendo le attenzioni indove sta emergendo la figura di Luiz Henrique, attaccante destro classe 2001 del Fluminense Smaltita la delusione per la mancata qualificazione in Champions e la totale uscita dall’Europa, ilcerca alternative per il reparto offensivo. I rossoneri potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato da qui al termine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fattoquotidiano : Francia, arrestato uno dei presunti assassini di Jamal Khashoggi: stava cercando di imbarcarsi su un volo con un do… - borghi_claudio : @Rosalba_Falzone @mDl_uffy Alla Camera per ora si è votato solo l'obbligo per i sanitari e io sono stato uno dei 48… - ricpuglisi : Uno dei vostri. cc @EnricoLetta @peppeprovenzano @itinagli - marco061066 : RT @intuslegens: La sintesi migliore della follia criminale che ci sta uccidendo. Vi prego, sentitelo fino alla fine, è uno dei maggiori in… - Milena20666930 : RT @sergiodesiena: Rocca Imperiale uno dei borghi più belli d'Italia... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : uno dei

Il premier italiano si trova infatti in cima ad una classificaleader europei per il 2022. "l'... proprio mentre l'uscita di scena della cancelliera Angela Merkel gli aprespazio come guida di ...... salute, accesso all'istruzione, nutrizione, protezionebambini e benessere mentale'. In particolare, nel report l'agenzia dell'Onu segnala'sconcertante aumento di 100 milioni di bambini in ...VERBANIA - 09-12-2021 - Le atmosferiche sono tipiche della favola di Natale, anzi, nella danza "Lo Schiaccianoci" rappresenta la fiaba di Natale per eccellenza. Uno dei capolavori del balletto dell’Ot ...Un nuovo problema per Renatino l'Ingegnere: Quali prezzari utilizzare per progetti di Superbonus 110% e Bonus Facciate?