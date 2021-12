È sempre successo in Europa League: che ein plein per il Napoli! Il dato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Grazie alla grande vittoria per 3-2 sul Leicester, il Napoli riesce anche questa volta a superare i gironi di Europa League. Il gol in avvio di Ounas e la doppietta decisiva di Elmas permettono agli uomini di Spalletti di concludere il girone C al secondo posto, alle spalle dello Spartak Mosca. FOTO: Getty – Napoli Leicester Elmas C’è però un dato che sottolinea la bontà del percorso in Europa League nella storia del Napoli: come riportato da OptaPaolo, infatti, gli azzurri hanno sempre superato i gironi in questa competizione. In tutte le sei partecipazioni i partenopei si sono sempre spinti almeno oltre i gironi: chissà che questo dato non possa essere di buon auspicio per provare ad arrivare un po’ più in là. 6 – Il Napoli ha ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Grazie alla grande vittoria per 3-2 sul Leicester, il Napoli riesce anche questa volta a superare i gironi di. Il gol in avvio di Ounas e la doppietta decisiva di Elmas permettono agli uomini di Spalletti di concludere il girone C al secondo posto, alle spalle dello Spartak Mosca. FOTO: Getty – Napoli Leicester Elmas C’è però unche sottolinea la bontà del percorso innella storia del Napoli: come riportato da OptaPaolo, infatti, gli azzurri hannosuperato i gironi in questa competizione. In tutte le sei partecipazioni i partenopei si sonospinti almeno oltre i gironi: chissà che questonon possa essere di buon auspicio per provare ad arrivare un po’ più in là. 6 – Il Napoli ha ...

