"É sempre mezzogiorno": pan canasta di Fulvio Marino (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oltre 200 lievitati, sfornati tra quest'anno e lo scorso, e Fulvio Marino è ancora in cucina, con il solito entusiasmo, per preparare un lievitato natalizio, che possa impreziosire le nostre tavole sotto le feste. Oggi, in particolare, tocca al pan canasta. Ingredienti 1 kg farina 0, 250 g uova intere, 200 g lievito madre, 5 g lievito di birra, 50 g zucchero, 280 g acqua fredda, 20 g sale, 200 g burro, 100 g noci, 150 g pecorino a cubetti, 200 g speck a dadini Glassa: 3,5 g lievito di birra, 20 g malto, 150 g olio evo, 2 g sale, 75 g farina di segale integrale, 75 g acqua Procedimento Per la glassa, in una ciotola mescoliamo il lievito di birra con il malto, l'olio evo e l'acqua. Aggiungiamo la farina ed il sale e mescoliamo con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia. Copriamo e lasciamo lievitare a temperatura ambiente ...

