È morta Lina Wertmuller | regista di film che hanno fatto la storia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È. La si ricorda per tanticheladel cinema e nel 2020 aveva ricevuto l'Oscar alla carriera nel 2020. Chi eraLa notizia della sua scomparsa è arrivata nella tarda mattinata di martedì 9 dicembre. Aveva 93 anni ed era nata a Roma il 14 agosto 1928, dove è anche deceduta. Il suo nome all'anagrafe era Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich e si era imposta sulla scena nazionale ed internazionale come sceneggiatrice,e scrittrice. Considerata una delle più grandi registe dellaper l'Italia, ha legato il suo nome a pellicole chelasciato un solco di di grande rilievi come "Mimì ...

è mancata serenamente a casa, vicino alla figlia e ai suoi famigliari.Ci fu chi disse che l'Oscar non me lo diedero per quella beffa, ma non credo"Wertmuller, regista, tra le protagoniste del cinema italiano, èoggi, 9 dicembre, all'età di 93 anni. ...E’ Morta nella notte, spegnendosi serenamente, la grande regista Lina Wertmuller, che ha firmato film come “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” con il meraviglioso Giancarlo ...E' morta Lina Wertmuller. La grande regist aveva 93 anni, si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928. Suoi film come 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto', ...