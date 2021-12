È morta Lina Wertmüller | prima a essere candidata all’Oscar | aveva 93 anni

Leggi su anteprima24

È morta Lina 93, la notizia è stata data da un amico di famiglia sui social. È stata la donna a strappare una nomination agli Oscar come migliore regista ai tempi di Pasqualino settebellezze nel 1976, che ne portò a casa ben quattro, così come si era già distinta nel mondo degli sceneggiati in tv con la trionfale accoglienza del Giornalino di Giamburrasca tra il 1964-65.