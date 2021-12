È morta Lina Wertmüller | l’Italia perde un genio del cinema

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Se n’è andata una delle più grandi di sempre., regista di capolavori come “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” èall’età di 93 anni. I successi raggiunti da questa donna, minuta nell’aspetto ma tanto geniale e inimitabile nel talento quanto decisa sul set, sono stati numerosi. Ha vinto l’Oscar come migliore regista nel 1977 con “Pasqualino Settebellezze”, protagonista Giancarlo Giannini, e quello alla carriera nel 2020. Il suo esordiotografico è datato 1953, quando nelle vesti di segretaria di edizione partecipò alla realizzazione del film “… e Napoli canta” di Armando Grottini. Per capire chi erabasta la sua risposta alla domanda se avesse avuto difficoltà dietro la macchina da presa in quanto donna: “Me ne sono ...

Ultime Notizie dalla rete : morta Lina

Wertmüller, una delle più grandi registe italiane: se n'è andata a 93 anni come ha fatto sapere un amico di famiglia sui social. E' stata protagonista del nostro cinema con film passati ...Grave lutto nel mondo del cinema italiano e mondiale: èa 93 anniWertmüller , tra le registe più importanti dell'intera storia della settima arte. Secondo quanto viene riportato dalle agenzie, l'annuncio è stato dato da un amico di famiglia ...09 dic 2021 - È morta a 93 anni. Nella sua carriera ha scritto anche canzoni fra cui "Mi sei scoppiato dentro il cuore/Tu non credi più" per Mina.Addio a Lina Wertmüller, regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana morta all’età di 93 anni. È stata la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar come migliore regista, per il film ...