E’ morta Lina Wertmüller | grande protagonista del cinema italiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) E’. Laregista che aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come "Travolti da un insolito destino nell’azzurro...

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - SkyTG24 : Aveva 93 anni - ciropellegrino : È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - nhanguyen789 : RT @ciropellegrino: È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - RepSpettacoli : Morta Lina Wertmuller, indimenticabile regista. Prima a essere candidata all'Oscar [aggiornamento delle 12:51] -

Leggi ancheWertmüller, la regista scomparsa a 93 anni: prima donna candidata all'Oscar La moglie lo ricordò come "un uomo luminoso, un grande artista, un fine intellettuale, un pezzo raro.Wertmüller , una delle più grandi registe italiane e prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar nella sua categoria, èall'età di 93 anni nella sua casa romana. A dare notizia ...(Sky Tg24 ) La grande regista che aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Roma, 9 dicembre 2021 - È morta Lina Wertmüller. (Il Giorno) Suo padre Federico era un avvocato antifascista originario ...È morta Lina Wertmuller, prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze, nella cerimonia del 1977. Il film venne girato, infatti, ...