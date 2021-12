E morta Lina Wertmuller | fu la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – E’. La regista, che aveva 93 anni, si è spentasua casa romana. Al secolo Arcangela Felice Assuntavon Elgg Spanol von Braueich, era natacapitale il 14 agosto 1928. Origine aristocratiche e svizzere, sposata allo scenografo Enrico Job, è stata laad, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per ‘Pasqualino Settebellezze’. Solo nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera. Una vita ricca di incontri e amicizie, quella di, incontri che si ...

Advertising

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - SkyTG24 : Aveva 93 anni - ciropellegrino : È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - Roseinfiore : RT @SkyTG24: Aveva 93 anni - CorriereRomagna : Morta Lina Wertmuller: lavorò con Fellini in '8 ½' e 'La dolce vita' - -

Ultime Notizie dalla rete : morta Lina

E'a 93 anniWertmüller. La grande regista, sceneggiatrice e scrittrice era nata a Roma il 14 agosto del 1928. A dare la notizia, un amico di famiglia sui social. Wertmüller è stata la prima ...Firenze, 9 dicembre 2021 - E'Wertmuller . In lutto il mondo del cinema. La celebre regista aveva 93 anni. Ha diretto alcune pietre miliari del cinema italiano. Anche la Toscana è in lutto. L'ultima intervista a Luce: "...La regista è stata un pioniera, sia delle donne dietro alla macchina da presa, soprattutto di un modo diverso di vedere il mondo e tradurlo in pellicola. Per Lynch i suoi film “erano colpi alla bocca ...Si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 e aveva firmato film indimenticabili, segnando la storia della commedia italiana. Fra i suoi ...