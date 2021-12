È morta Lina Wertmüller Aveva 93 anni | fra i suoi film alcuni girati in Puglia

Advertising

Corriere : È morta Lina Wertmüller, grande protagonista del cinema italiano: aveva 93 anni - SkyTG24 : Aveva 93 anni - ciropellegrino : È morta la grande, l'inarrivabile Lina Wertmüller #LinaWertmuller - carlomuscatello : RT @repubblica: Morta Lina Wertmuller, i ricordi degli amici e colleghi, il riconoscimento delle istituzioni - linasimonetti49 : RT @LaRagione_eu: È morta nella notte Lina #Wertmuller. Fu protagonista assoluta del cinema italiano, ?prima donna nella storia ad essere c… -

Ultime Notizie dalla rete : morta Lina

Wertmuller, indimenticabile registaWertmuller èa Roma, a 93 anni. È stata la prima donna candidata all'Oscar come Miglior regista, nel 1977. Non vinse, e la statuetta gliela diedero nel 2020: Oscar onorario, che lei era ...Lina Vertmuller causa morte funerali e la camera ardente. Ci ha lasciato all’età di 93 anni la bravissima regista italiana Lina Wertmuller. Quali sono state [...] ...La carriera e i film più famosi di Lina Wertmüller, prima donna a essere candidata all'Oscar come Miglior regista nella storia del cinema ...