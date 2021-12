È morta la regista Lina Wertmüller Aveva 93 anni I suoi successi hanno segnano la storia della commedia italiana Fu la prima donna candidata all’Oscar

Advertising

LaStampa : ??È morta la regista Lina Wertmüller, aveva 93 anni - Radio1Rai : ??È morta Lina #Wertmuller. La grande regista, che aveva 93 anni, si è spenta nella notte a Roma. - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Lina Wertmuller aveva 93 anni. La grande regista si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928. Aveva firmat… - _diana87 : Addio a una grande protagonista del cinema italiano: è morta la regista #LinaWertmüller all'età di 93 anni. È stata… - LongSquareMp : RT @Marty_Loca80: È morta a 93 anni Lina Wertmuller, prima donna regista a essere candidata all'Oscar. Nel 2020 lo prese alla carriera e di… -

Ultime Notizie dalla rete : morta regista

Ci fu chi disse che l'Oscar non me lo diedero per quella beffa, ma non credo" Lina Wertmuller,, tra le protagoniste del cinema italiano, èoggi, 9 dicembre, all'età di 93 anni. ...Si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film indimenticabili, segnando la storia della commedia italianaÈ morta Lina Wertmüller, regista italiana tra le più amate. Tra i suoi film più famosi si ricordano ad esempio Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film d’amore e d’anarchia, Travolti da un insolito ...È morta a 93 anni Lina Wertmuller. La regista si è spenta quest’oggi a Roma. a darne notizia un amico sui social.