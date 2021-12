“È lui il nome giusto per l’attacco del Milan”: le parole del noto giornalista! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il noto giornalista Daniele Adani ha parlato del mercato del Milan soffermandosi sul problema della punta centrale: “È evidente che né Ibra né Giroud saranno “per sempre”, e allora bisogna capire quale strada battere”. Ibrahimovic, Milan, futuro Le parole di Adani in merito “Julian Alvarez sarebbe un ottimo rinforzo in chiave scudetto perché è eclettico, e nel Milan di Pioli, dove tutti cambiano posizione e non danno punti di riferimento agli avversari, si inserirebbe facilmente. Per un discorso di lungo termine invece punterei su un profilo alla Scamacca”. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maldini vuole un attaccante: i nomi LEGGI ANCHE: Milan, occhi puntati per il vice Kjaer: la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilgiornalista Daniele Adani ha parlato del mercato delsoffermandosi sul problema della punta centrale: “È evidente che né Ibra né Giroud saranno “per sempre”, e allora bisogna capire quale strada battere”. Ibrahimovic,, futuro Ledi Adani in merito “Julian Alvarez sarebbe un ottimo rinforzo in chiave scudetto perché è eclettico, e neldi Pioli, dove tutti cambiano posizione e non danno punti di riferimento agli avversari, si inserirebbe facilmente. Per un discorso di lungo termine invece punterei su un profilo alla Scamacca”. Queste le suealla Gazzetta dello Sport. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Maldini vuole un attaccante: i nomi LEGGI ANCHE:, occhi puntati per il vice Kjaer: la ...

