E' finita l'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Il clamoroso gesto della brasiliana (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle ultime ore, su Instagram, Dayane Mello ha tolto il segui a Rosalinda Cannavò. Un gesto che ha fatto molto discutere, visto che è stata una delle prime cose che ha fatto una volta uscita da "La Fazenda", il reality show brasiliano durante il quale ha subito delle violenze andate in onda e viste da tutti che però lei nega. La brasiliana, infatti, uscita dal programma ha dichiarato che non era successo nulla di grave. Le immagini la smentiscono, come hanno sottolineato sia Rosalinda che Gabriele Parpiglia, che mentre era chiusa ne "La Fazenda" hanno denunciato quanto succedeva. E proprio per questo motivo Dayane ha smesso di seguire sia l'amica del GF Vip che Parpiglia, anche lui suo grande (ex) amico. Per tutta risposta, la Cannavò ...

