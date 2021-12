Drusilla Gucci scrive una lettera a Lady Gaga e Ridley Scott | “Nel film avete raccontato una realtà distorta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Che la famiglianon avesse apprezzato ildiretto da,, ‘House of’, non era un mistero. Adesso, a scagliarsi contro la pellicola con, la pronipote di. Con unapubblicata su DiPiù, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha commentato: “La verità che è raccontata in questo, perché fa passare un’assassina quasi come una eroina romantica mentre l’eliminazione di un uomo è posta in secondo piano. L’ex moglie non soffriva le pene d’amore bensì viveva paure molto più materiali”. E ancora ha aggiunto: “La nostra azienda è stata fatta passare come il covo del potere ...