“Dritto e Rovescio”, tra gli ospiti della puntata del 9 dicembre Giorgia Meloni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Paolo Del Debbio nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, stasera giovedì 9 dicembre, in prima serata, su Retequattro, intervisterà Giorgia Meloni. Dritto e Rovescio ritorna stasera 9 dicembre su Retequattro Tanti gli argomenti che verranno affrontati con la leader di Fratelli d’Italia: dall’entrata in vigore del super green pass, con i relativi controlli, passando per le vaccinazioni fino ad arrivare al tema sempre caldo legato all’immigrazione. Si parlerà inoltre della Prima alla Scala di Milano. Nel corso della serata, un approfondimento sarà dedicato all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e alla stangata sulle bollette prevista per il 2022, dettati dal rincaro dei costi di trasporti, energia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Paolo Del Debbio nel nuovo appuntamento con “”, stasera giovedì 9, in prima serata, su Retequattro, intervisteràritorna stasera 9su Retequattro Tanti gli argomenti che verranno affrontati con la leader di Fratelli d’Italia: dall’entrata in vigore del super green pass, con i relativi controlli, passando per le vaccinazioni fino ad arrivare al tema sempre caldo legato all’immigrazione. Si parlerà inoltrePrima alla Scala di Milano. Nel corsoserata, un approfondimento sarà dedicato all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e alla stangata sulle bollette prevista per il 2022, dettati dal rincaro dei costi di trasporti, energia ...

Advertising

Stasera_in_TV : RETE 4: (21:20) Dritto e rovescio (Approfondimento) #StaseraInTV 09/12/2021 #PrimaSerata #drittoerovescio @Rete4 - CorriereUmbria : Stasera in tv giovedì 9 dicembre torna Dritto e rovescio: Paolo Del Debbio intervista Giorgia Meloni #rete4… - _PuntoZip_ : Rete 4 – A “DRITTO E ROVESCIO” Paolo Del Debbio intervista Giorgia Meloni – Tra i temi: il Super Green Pass e i vac… - Antonio98854326 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @Drittorovescio_ @rete4 @QuiMediaset_it @dicedeldebbio Mi sa che più in rovescio ch… - HikkyLaky38 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @Drittorovescio_ @rete4 @QuiMediaset_it @dicedeldebbio Dritto come il braccio e rov… -

Ultime Notizie dalla rete : Dritto Rovescio Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 9 dicembre 2021: intervista a Giorgia Meloni, servizi e ospiti di stasera in tv Torna l'appuntamento imperdibile del giovedì di Rete 4 con Dritto e Rovescio , il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Paolo Del Debbio. Dritto e Rovescio: l'intervista a Giorgia Meloni Questa sera ci sarà l'intervista a Giorgia ...

I programmi in tv oggi, 9 dicembre 2021: film e intrattenimento Su Rete 4 dalle 21.30 Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualità politico - economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti. Guida tv di giovedì 9 ...

Stasera in tv giovedì 9 dicembre torna Dritto e rovescio: Paolo Del Debbio intervista Giorgia Meloni Stasera in tv , giovedì 9 dicembre , su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e rovescio , il programma di attualità e ...

“Dritto e Rovescio”, tra gli ospiti della puntata del 9 dicembre Giorgia Meloni Nuovo appuntamento con "Dritto e Rovescio" stasera 9 dicembre a partire dalle 21:30 su Retequattro. Tra gli ospiti: Giorgia Meloni ...

Torna l'appuntamento imperdibile del giovedì di Rete 4 con, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Paolo Del Debbio.: l'intervista a Giorgia Meloni Questa sera ci sarà l'intervista a Giorgia ...Su Rete 4 dalle 21.30, condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualità politico - economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti. Guida tv di giovedì 9 ...Stasera in tv , giovedì 9 dicembre , su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e rovescio , il programma di attualità e ...Nuovo appuntamento con "Dritto e Rovescio" stasera 9 dicembre a partire dalle 21:30 su Retequattro. Tra gli ospiti: Giorgia Meloni ...