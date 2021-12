Domenico Tedesco nuovo allenatore del Lipsia | ufficiale l’ingaggio dell’italiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’eredità lasciata da Julian Nagelsmann, tecnico giovanissimo approdato al Bayern Monaco dopo aver svolto un grandissimo lavoro in una delle tante squadre della Red Bull, risulta essere davvero molto pesante da portare avanti. Lo sa benissimo Jesse Marsch, mister arrivato per sostituire il ragazzo prodigioso della panchina a: la compagine biancorossa non è riuscita a replicare la bella epopea vissuta con l’ex mister approdato in Baviera e l’undicesimo posto in classifica nella Bundesliga (e l’eliminazione dalla Champions League), sono costate il posto al tecnico arrivato in estate. La Germania, adesso, parlerà un po’ di più italiano: in sostituzione dell’esonerato è arrivo, ex Schalke 04.è il...