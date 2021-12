DOMENICA IN: SOPHIA LOREN PRESTO IN STUDIO? “GUARDO SEMPRE MARA, L’IDEA MI PIACE” (Di giovedì 9 dicembre 2021) MARA Venier si prepara all’ennesima puntata iconica di DOMENICA In, il salotto degli italiani che ogni dì festivo si sintonizzano alle 14 su Rai1 e lì rimangono per tutto il pomeriggio tra interviste, giochi, riflessioni e divertimento. Tra le prossime ospiti d’onore potrebbe esserci SOPHIA LOREN, uno dei miti assoluti del cinema. La LOREN non ha nascosto la predilezione per alcune Signore della Tv. Il sabato sera è una fedele telespettatrice di Ballando con le Stelle e quando l’anno scorso la nipote Alessandra Mussolini era scesa in pista, le fece un grande in bocca al lupo: “Questo programma ti darà tanto anche perché è condotto da una vera signora“. E la DOMENICA pomeriggio di SOPHIA LOREN è sinonimo di MARA Venier. Doveva ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 9 dicembre 2021)Venier si prepara all’ennesima puntata iconica diIn, il salotto degli italiani che ogni dì festivo si sintonizzano alle 14 su Rai1 e lì rimangono per tutto il pomeriggio tra interviste, giochi, riflessioni e divertimento. Tra le prossime ospiti d’onore potrebbe esserci, uno dei miti assoluti del cinema. Lanon ha nascosto la predilezione per alcune Signore della Tv. Il sabato sera è una fedele telespettatrice di Ballando con le Stelle e quando l’anno scorso la nipote Alessandra Mussolini era scesa in pista, le fece un grande in bocca al lupo: “Questo programma ti darà tanto anche perché è condotto da una vera signora“. E lapomeriggio diè sinonimo diVenier. Doveva ...

