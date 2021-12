Domenica col Trofeo Martinelli riparte il Campionato Invernale di Napoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con il Trofeo Gaetano Martinelli, organizzato dal Club Nautico della Vela, riprende Domenica prossima, 12 dicembre, il cinquantesimo Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli. La regata sarà preceduta, sabato 11 dicembre alle ore 18, dall’incontro sul nuovo regolamento ORC per il 2022, nella sede del Nautico, al Borgo Marinari. Trofeo Gaetano Martinelli, la storia Il Trofeo velico ricorda la figura di Martinelli, ottimo timoniere in classe Star e, successivamente, giudice di regata e presidente del sodalizio del Borgo Marinari. Il Trofeo venne istituito per la prima volta nel 1995, dopo la sua scomparsa. Il Club Nautico della Vela ha previsto, per il quinto consecutivo, anche il premio ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con ilGaetano, organizzato dal Club Nautico della Vela, riprendeprossima, 12 dicembre, il cinquantesimodi Vela d’Altura del Golfo di. La regata sarà preceduta, sabato 11 dicembre alle ore 18, dall’incontro sul nuovo regolamento ORC per il 2022, nella sede del Nautico, al Borgo Marinari.Gaetano, la storia Ilvelico ricorda la figura di, ottimo timoniere in classe Star e, successivamente, giudice di regata e presidente del sodalizio del Borgo Marinari. Ilvenne istituito per la prima volta nel 1995, dopo la sua scomparsa. Il Club Nautico della Vela ha previsto, per il quinto consecutivo, anche il premio ...

