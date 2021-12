Domani la presentazione dell’Agenda ‘Mete onlus for Humanity’ (Di giovedì 9 dicembre 2021) In occasione della ricorrenza del 10 dicembre 1948, data nella quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Mete onlus con il Patrocinio della Presidenza della Assemblea Regionale Siciliana, e con il sostegno di Di Marca Service s.r.l., Riolo, Ugri Servizi per l’Ambiente, Aziz-Telematica s.r.l., Talent-Up, Etica Web, OIDUR e Talkwithme, presenta l’Agenda “Mete onlus for Humanity”. La Conference online si terrà Domani alle ore 18.30, dalla pagina FB di Mete onlus. Si presenterà la Campagna di Autodeterminazione e Consapevolezza Femminile, dal titolo: “Io Splendo”; ma anche il Programma “Global Media and Cultural Democracy”, attraverso la realizzazione del Portale www.culturaldemocracy.eu. E ancora: l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) In occasione della ricorrenza del 10 dicembre 1948, data nella quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Metecon il Patrocinio della Presidenza della Assemblea Regionale Siciliana, e con il sostegno di Di Marca Service s.r.l., Riolo, Ugri Servizi per l’Ambiente, Aziz-Telematica s.r.l., Talent-Up, Etica Web, OIDUR e Talkwithme, presenta l’Agenda “Metefor Humanity”. La Conference online si terràalle ore 18.30, dalla pagina FB di Mete. Si presenterà la Campagna di Autodeterminazione e Consapevolezza Femminile, dal titolo: “Io Splendo”; ma anche il Programma “Global Media and Cultural Democracy”, attraverso la realizzazione del Portale www.culturaldemocracy.eu. E ancora: l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale ...

Avvisi turismo "Più notti più sogni": domani la presentazione alla Camera di Commercio di Rieti Viterbo con l'assessore Corrado ... centri per il benessere fisico, agenzie di viaggi e tour operator della regione Lazio e la presentazione sarà un'occasione per venire incontro ai destinatari, illustrando la misura e chiarendo ...

