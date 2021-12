Docente universitario ucciso, passo avanti nelle indagini: nuova pista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Docente universitario ucciso nel Viterbese: i carabinieri hanno stretto il cerci intorno a un sospettato che ha avuto un malore Continuano le indagini per fare luce sulla morte del biologo marino e Docente dell’Università della Tuscia Dario Angeletti. Dario Angeletti (foto Facebook)50enne, il professore è stato trovato senza vita all’interno della sua macchina nel pomeriggio di martedì 7 dicembre nei pressi del parco Saline di Tarquinia. Un luogo che il prof ben conosceva perché c’è un laboratorio dove lavorava. Fin dal ritrovamento del corpo del Docente (era seduto al posto guida in auto con la cintura allacciata e una ferita alla testa), i carabinieri hanno effettuate delle perquisizioni e nelle ultime ore qualcosa di nuovo è emerso, ponendo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021)nel Viterbese: i carabinieri hanno stretto il cerci intorno a un sospettato che ha avuto un malore Continuano leper fare luce sulla morte del biologo marino edell’Università della Tuscia Dario Angeletti. Dario Angeletti (foto Facebook)50enne, il professore è stato trovato senza vita all’interno della sua macchina nel pomeriggio di martedì 7 dicembre nei pressi del parco Saline di Tarquinia. Un luogo che il prof ben conosceva perché c’è un laboratorio dove lavorava. Fin dal ritrovamento del corpo del(era seduto al posto guida in auto con la cintura allacciata e una ferita alla testa), i carabinieri hanno effettuate delle perquisizioni eultime ore qualcosa di nuovo è emerso, ponendo ...

