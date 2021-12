Divieto di vendere o affittare edifici che non rispettano standard di efficienza energetica: il piano Ue per la svolta green dell’immobiliare (Di giovedì 9 dicembre 2021) La rivoluzione green che l’Unione europea ha intenzione di mettere in atto colpirà anche il settore immobiliare. Il piano della Commissione guidata dalla presidente Ursula von der Leyen, che già ha fissato al 2035 lo stop alla vendita di auto a diesel o benzina, è quello di impedire la vendita o l’affitto di edifici che non abbiano uno standard minimo di efficienza energetica. Non sono ancora chiari i particolari di una proposta che dovrebbe essere presentata il 14 dicembre, scrive Il Messaggero, ma da ciò che emerge da una prima bozza è chiaro che la volontà di Bruxelles è quella di rispettare la road map che porti l’Unione ad avere edifici ad “emissioni zero” entro il 2050. Un provvedimento che, però, rischia di sconvolgere il mercato immobiliare dell’intero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) La rivoluzioneche l’Unione europea ha intenzione di mettere in atto colpirà anche il settore immobiliare. Ildella Commissione guidata dalla presidente Ursula von der Leyen, che già ha fissato al 2035 lo stop alla vendita di auto a diesel o benzina, è quello di impedire la vendita o l’affitto diche non abbiano unominimo di. Non sono ancora chiari i particolari di una proposta che dovrebbe essere presentata il 14 dicembre, scrive Il Messaggero, ma da ciò che emerge da una prima bozza è chiaro che la volontà di Bruxelles è quella di rispettare la road map che porti l’Unione ad averead “emissioni zero” entro il 2050. Un provvedimento che, però, rischia di sconvolgere il mercato immobiliare dell’intero ...

