Disoccupati Agenas | gli ex precari in presidio permanente sotto la sede del ministero della Salute

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dal primo gennaio 2021, 70 ex dipendenti, sono. Dopo anni di contrattiè arrivato l’addio. Nel momento peggiore: nel corsopandemia nella quale proprio l’, e i suoi dipendenti, ha avuto un ruolo fondamentale per la profilazione e la raccolta dati dei tassi d’occupazione dei posti letto nelle regioni italiane. Da un anno gli ex, ora diventati, non hanno visto la luce: “Dopo un anno di promesse da parte dele da partestessa, 70 persone ormai disoccupate dal 1° gennaio sono pronte a tutto!”, lo scrivono in una nota congiunta Terrasi, De Paolis ed Angritti, segretari di ...