Disfatta Champions Barcellona: ora il rinnovamento è obbligatorio

Il Barcellona viene eliminato ai gironi di Champions League per la prima volta dalla stagione 2000/01. Troppo superiore il Bayern Monaco per riuscire nell'impresa in Baviera. Ora al via il ricambio generazionale.

Barcellona eliminato dalla Champions League: via al ricambio generazionale

Parola d'ordine ricambio generazionale. È questa l'ancora di salvezza per Xavi e per i tifosi blaugrana all'indomani della Disfatta in Champions League. Non accadeva dal 2000/01 che il Barcellona venisse eliminato ai gironi della massima competizione Europea. Peggio solo nel 2003/04 quando i catalani non riuscirono ad entrare in Champions League. Il secco 3-0 di Monaco ha messo fine alla campagna di Pique e soci. Il tecnico Xavi è stato eloquente nel post partita ...

