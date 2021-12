Disegno, pittura e scultura: le mostre da non perdere prima di Natale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. Ma chi l’ha detto che l’interesse per la pittura e la scultura arretra. Le mostre allestite tra città e provincia in questa stagione sembrano piuttosto affermare il contrario. prima delle feste c’è tempo ancora una settimana per visitare alcune tra le più interessanti o curiose esposizioni del territorio i cui protagonisti restano nei binari di una tradizione tecnica plurisecolare, Disegno, scultura, pittura, con concessioni esclusive alla molteplicità dei materiali. Chiude il 15 dicembre la bella mostra-omaggio a Gianfranco Ferroni nel ventennale della morte. Curata da Chiara Gatti e Arialdo Ceribelli, la rassegna “Gianfranco Ferroni. La durata della memoria” allestita a Palazzo Bassi Rathgeb (via Pignolo 76), mette in fila trenta opere tra dipinti e disegni ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. Ma chi l’ha detto che l’interesse per lae laarretra. Leallestite tra città e provincia in questa stagione sembrano piuttosto affermare il contrario.delle feste c’è tempo ancora una settimana per visitare alcune tra le più interessanti o curiose esposizioni del territorio i cui protagonisti restano nei binari di una tradizione tecnica plurisecolare,, con concessioni esclusive alla molteplicità dei materiali. Chiude il 15 dicembre la bella mostra-omaggio a Gianfranco Ferroni nel ventennale della morte. Curata da Chiara Gatti e Arialdo Ceribelli, la rassegna “Gianfranco Ferroni. La durata della memoria” allestita a Palazzo Bassi Rathgeb (via Pignolo 76), mette in fila trenta opere tra dipinti e disegni ...

