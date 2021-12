Diretta Lazio-Galatasaray 0-0: Luiz Felipe ammonito, tentativo di Pedro dalla distanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a livello... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Laè già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a livello...

Advertising

FilcaFrosinone : RT @Cisl_Lazio: Diretta #Roma videoconferenza Comitato Esecutivo Cisl Lazio per organizzare la #Partecipazione del popolo del lavoro e dei… - zazoomblog : Diretta Lazio-Galatasaray 0-0: Luiz Felipe interviene in ritardo e viene ammonito - #Diretta #Lazio-Galatasaray… - Corriere : Lazio-Galatasaray: Sarri col tridente Immobile-Pedro-Zaccagni Diretta 0-0 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Lazio-Galatasaray 0-0 in diretta su - infoitsport : Lazio-Galatasaray, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Lazio Diretta Lazio-Galatasaray 0-0: Immobile ce la fa, Luis Alberto e Felipe Anderson partono dalla panchina La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a ...

Diretta Lazio-Galatasaray dalle 21. Formazioni ufficiali: Immobile ce la fa, Luis Alberto e Felipe Anderson partono dalla panchina La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a ...

La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a ...La Lazio è già certa del passaggio del turno, ma stasera, la squadra di Sarri, contro la formazione di Terim, si gioca il primo posto nel girone. Che vale, e anche tanto: a ...