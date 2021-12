Dilemma Draghi: l'Italia boicotterà le Olimpiadi di Pechino 2022? Nì (Di giovedì 9 dicembre 2021) È uno dei dilemmi di politica estera più complicati da sciogliere per il governo Draghi. Che fare con i Giochi olimpici di Pechino 2022? Dopo l’annuncio della Casa Bianca di un “boicottaggio diplomatico” delle Olimpiadi invernali che si apriranno tra due mesi nella capitale cinese, diversi paesi occidentali si sono uniti all’America. L’Australia, il Canada, il Regno Unito hanno deciso di mandare i loro atleti ma non i rappresentanti istituzionali a Pechino, per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina. Dall’Unione europea c’è esitazione. I primi a parlarne ufficialmente sono stati i francesi, con un po’ di confusione: questa mattina la ministra dello Sport Roxana Maracineanu, durante un’intervista a Bfm tv, ha detto che andrà a Pechino, perché “lo sport non c’entra ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) È uno dei dilemmi di politica estera più complicati da sciogliere per il governo. Che fare con i Giochi olimpici di? Dopo l’annuncio della Casa Bianca di un “boicottaggio diplomatico” delleinvernali che si apriranno tra due mesi nella capitale cinese, diversi paesi occidentali si sono uniti all’America. L’Australia, il Canada, il Regno Unito hanno deciso di mandare i loro atleti ma non i rappresentanti istituzionali a, per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina. Dall’Unione europea c’è esitazione. I primi a parlarne ufficialmente sono stati i francesi, con un po’ di confusione: questa mattina la ministra dello Sport Roxana Maracineanu, durante un’intervista a Bfm tv, ha detto che andrà a, perché “lo sport non c’entra ...

Ultime Notizie dalla rete : Dilemma Draghi Dilemma Draghi: l'Italia boicotterà le Olimpiadi di Pechino 2022? Nì Il presidente del Consiglio Mario Draghi accoglie il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Roma, il 30 ottobre 2021, in occasione del G20 (LaPresse) C'è un precedente piuttosto spaventoso per il ...

Dilemma Draghi: l'Italia boicotterà le Olimpiadi di Pechino 2022? Nì Roma è in una situazione piuttosto complicata. Alle Olimpiadi cinesi prenderà il testimone per Milano-Cortina 2026, e sarà difficile ignorare le pressioni cinesi e quelle americane. Draghi l'atlantist ...

