Dicembre al Teatro Erbamil: gli spettacoli in cartellone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Due appuntamenti con il Teatro comico e la terza edizione del premio "Amarilli Corti" chiudono il programma del 2021 al Teatro Erbamil. Sabato 11 Dicembre, alle 21, Erbamil presenta "Paturnie", nuovo spettacolo scritto ed interpretato da Fabio Comana, con l'accompagnamento dal vivo del chitarrista Thomas Pagani. Ultimo appuntamento della rassegna "Metà Teatro", iniziata nel Luglio scorso. Lo spettacolo è ambientato in una webradio in diretta, nata con l'intento di promuovere l'ascolto della musica dal vivo – soprattutto il blues – e di dialogare con i suoi ascoltatori. Ma gli "ascoltatori" di tutto hanno voglia tranne che di ascoltare e cominceranno a vomitare nei microfoni della radio le loro assurde ed esilaranti preoccupazioni, spesso originate dalle cosiddette "paturnie" – o più ...

