"Diana non l'avrebbe mai approvato": nuova bordata contro Harry e Meghan (Di giovedì 9 dicembre 2021) La decisione di Harry e Meghan non sarebbe mai stata approvata dalla principessa Diana, secondo il giornalista americano Christopher Andersen. Andersen, che ha pubblicato finora 34 libri (di cui molti bestseller) ed è un riconosciuto conoscitore delle vicende che riguardano la Famiglia Reale, sostiene che Lady D non avrebbe affatto gradito la mossa del Duca e della Duchessa di Sussex, che hanno deciso di lasciare i loro doveri reali per trasferirsi in California e perseguire opportunità commerciali. LEGGI ANCHE => Lady Diana era a disagio quando cenava con la Regina: lo chef racconta cosa faceva per evitarla La coppia ha abbandonato il Regno Unito nel marzo 2020 e da allora ha portato avanti una serie di nuove iniziative, inclusa la creazione della loro fondazione di beneficenza Archewell.

