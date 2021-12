Di Montigny Mediolanum | «Le imprese siano “coopetitive” nei confronti del business»

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Intervento di Oscar di: «Le aziende hanno occasione storica: non solo competizione, ma anche cooperazione a vantaggio dell’insieme» È paradossale che nell’epoca dell’innovazione ci siamo limitati a gestire il neanche tanto imprevisto arrivo del Cov-19, da anni annunciato dai maggiori studi sui possibili scenari futuri, con un’attitudine tutt’altro che innovativa. Dico questo perché se innovare vuol dire «cambiare l’ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove», in questa occasione, preferendo l’approccio convenzionale, abbiamo trattato la pandemia prevalentemente come fenomeno sanitario, trascurando che invece è determinata anche dalle diverse forme in cui le società si sono organizzate. L’attuale frammentazione sociale fondata sullo scontro è il frutto di un approccio convenzionale all’imprevisto: abbiamo puntato su misure sanitarie – vaccini e ...