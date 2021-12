Di Maio in Uzbekistan per la conferenza Italia-Asia centrale (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, assieme al Sottosegretario Manlio Di Stefano, si è recato a Tashkent, Uzbekistan, per presiedere la II conferenza Italia – Asia centrale nel formato 1+5 (Italia + Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). La conferenza, organizzata insieme alle Autorità di Tashkent, dopo le restrizioni imposte dal Covid-19, ha consentito di dare continuità all’azione diplomatica volta a rafforzare la presenza dell’Italia nella regione e in ciascuno dei 5 Paesi, adottando un approccio regionale rispettoso delle specificità di ciascuno di essi. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Alla conferenza hanno partecipato in presenza i ministri degli Esteri di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – Il ministro degli Esteri Luigi Di, assieme al Sottosegretario Manlio Di Stefano, si è recato a Tashkent,, per presiedere la IInel formato 1+5 (+ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan, Turkmenistan,). La, organizzata insieme alle Autorità di Tashkent, dopo le restrizioni imposte dal Covid-19, ha consentito di dare continuità all’azione diplomatica volta a rafforzare la presenza dell’nella regione e in ciascuno dei 5 Paesi, adottando un approccio regionale rispettoso delle specificità di ciascuno di essi. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Allahanno partecipato in presenza i ministri degli Esteri di ...

Advertising

Vittori87874074 : RAPPRESENTATI DA PLURI LAUREATO IN LINGUE CAMPANE Di Maio in Uzbekistan per conferenza Italia-Asia centrale - davidallegranti : Luigi Di Maio: 'Di ritorno da Tashkent, dove ho incontrato i colleghi di Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan e Tagik… - gian37341265 : @Signorasinasce Di Maio se non sa dove si trova Matera ad un tiro di schioppo dal suo posto di lavoro (stadio ex Sa… - tfnews_t : Ministro #Dimaio presiede in #Uzbekistan Conferenza Italia-Asia Centrale #Italia #asiacentrale #asia #Cronaca #news… - messina_oggi : Di Maio partecipa a II conferenza Italia-Asia centrale in formato 1+5ROMA (ITALPRESS) - Il Ministro Luigi Di Maio,… -