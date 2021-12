Dewsbury-Hall: “Avrei barattato il gol con la qualificazione, avevamo le qualità per vincere” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Kiernan Dewsbury-Hall, trequartista del Leicester che aveva siglato il momentaneo 2-2 nella sfida del Maradona contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA. Di seguito quanto evidenziato: “Sognavo di segnare il primo gol, ma ovviamente lo Avrei barattato volentieri con la qualificazione. FOTO: Getty – Dewsbury-Hall Napoli Leicester Volevamo passare il girone, ma non abbiamo fatto molto bene in difesa. Abbiamo avuto il carattere giusto per rientrare in partita, ma dovevamo spingere di più. Ci è mancata forse un po’ di fiducia: dobbiamo cercare di essere più aggressivi. Questa sera avevamo comunque tutte le qualità per vincere“. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Kiernan, trequartista del Leicester che aveva siglato il momentaneo 2-2 nella sfida del Maradona contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA. Di seguito quanto evidenziato: “Sognavo di segnare il primo gol, ma ovviamente lovolentieri con la. FOTO: Getty –Napoli Leicester Volevamo passare il girone, ma non abbiamo fatto molto bene in difesa. Abbiamo avuto il carattere giusto per rientrare in partita, ma dovevamo spingere di più. Ci è mancata forse un po’ di fiducia: dobbiamo cercare di essere più aggressivi. Questa seracomunque tutte leper“.

Advertising

34_liss : RT @rtl1025: ???? #EuropaLeague, 6/a giornata fase a gironi: Napoli qualificato primo nel girone C ??? #NapoliLeicester 3-2 ?? 4' Ounas ?? 2… - MondoNapoli : Leicester, Dewsbury-Hall: 'Sognavo il primo gol. Abbiamo sbagliato in difesa, potevamo vincerla' -… - fnsgnn : europa league, 6ª giornata napoli - leicester 3-2 ounas 4', elmas 24', 53', evans (L) 27', dewsbury-hall (L) 33'… - cla_damato : Detto che il #Napoli ha mostrato attributi e voglia di restare in Europa e che Kasper Schmeichel possiede geneticam… - serieApallone : ???? Il #Napoli batte 3-2 il #Leicester è si qualifica ai sedicesimi di finale. ? Doppio vantaggio dei partenopei co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dewsbury Hall Europa League: avanza il Napoli, Lazio agli spareggi. Roma prima in Conference NAPOLI - LEICESTER 3 - 2 MARCATORI: 4' pt Ounas, 24' pt Elmas, 27' pt Evans, 33' pt Dewsbury - Hall, 8' st Elmas. NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Mario Rui 5.5; Demme 6 (33' st Manolas 6), Zielinski 6.5; Ounas 7 (18' st Mertens 6), Elmas 7.

Europa League: Napoli e Lazio vanno agli spareggi. Conference, Roma agli ottavi. Il Leicester reagisce e nel giro di pochi minuti torna in partita: al 27' la rete di Evans, al 33' il pareggio di Dewsbury - Hall. Al 53' la doppietta di Elmas regala al Napoli la vittoria. La ...

Spalletti: "Grande mentalità. Lozano? Perdere anche lui sarebbe gravissimo" Tra le difficoltà anche l’infortunio di Lozano: “Bisogna sentire il medico ed essere precisi, perché alle volte si rischia di fare confusione. Il momento è questo qui e perdere un giocatore come Lozan ...

Europa League, super Elmas trascina Napoli ai playoff Una doppietta di Elmas e un gol di Ounas consentono al Napoli di piegare il Leicester per 3-2 al Maradona e di qualificarsi per i sedicesimi di finale di ...

NAPOLI - LEICESTER 3 - 2 MARCATORI: 4' pt Ounas, 24' pt Elmas, 27' pt Evans, 33' pt, 8' st Elmas. NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Mario Rui 5.5; Demme 6 (33' st Manolas 6), Zielinski 6.5; Ounas 7 (18' st Mertens 6), Elmas 7.Il Leicester reagisce e nel giro di pochi minuti torna in partita: al 27' la rete di Evans, al 33' il pareggio di. Al 53' la doppietta di Elmas regala al Napoli la vittoria. La ...Tra le difficoltà anche l’infortunio di Lozano: “Bisogna sentire il medico ed essere precisi, perché alle volte si rischia di fare confusione. Il momento è questo qui e perdere un giocatore come Lozan ...Una doppietta di Elmas e un gol di Ounas consentono al Napoli di piegare il Leicester per 3-2 al Maradona e di qualificarsi per i sedicesimi di finale di ...