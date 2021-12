De Stasio Prima Benevento | “La politica vicino ai cittadini”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiScrive Rosetta De, consigliere comunale di ‘’: “Lanon è fatta solo di “grandi interventi” o di “grandi progetti”, ma quando si sceglie di farenell’interesse della città, questa è fatta anche di interventi sulla quotidianità, sui tanti problemi da tempo irrisolti che pesano sui. In tale ottica mi sto attivando per la costituzione di un gruppo di lavoro che mi fornisca le notizie necessarie alla mia attività di consigliere comunale, mi segnali i problemi della città, e mi rappresenti le esigenze quotidiane della popolazione. Potrebbe apparire una cosa banale, ma dimostrare aiil proprio interesse per loro, impegnarsi per denunziare e sollecitare la risoluzione dei loro problemi ...

In tale ottica – scrive Rosetta De Stasio, consigliere comunale di 'Prima Benevento' – mi sto attivando per la costituzione di un gruppo di lavoro che mi fornisca le notizie necessarie alla mia attivi ...