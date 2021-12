Damon Hill: «Schumacher mi buttò fuori all’ultimo Gp nel ’94, avevo sopravvalutato la sua sportività» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sull’ultima gara del Mondiale di Formula 1 aleggia l’ombra dell’incidente volontario: Verstappen che potrebbe buttare fuori Hamilton per conquistare il Mondiale a pari punti (ma con più Gp vinti). Una cosa che Damon Hill si porta ancora dietro come un incubo. Nel 1994, ad Adelaide, la sua Williams fu vittima di una “spinta” decisiva di Michael Schumacher. Il Telegraph l’ha intervistato. “Nel 1994 non sapevamo davvero cosa avesse nella manica Michael. Non sapevamo con che tipo di personaggio avessimo a che fare. Voglio dire, avevamo qualche idea. Aveva ignorato le bandiere nere a Silverstone e cose del genere. Ma non eravamo davvero sicuri che avrebbe fatto quella cosa… siamo rimasti sorpresi, abbiamo sopravvalutato il livello di sportività”. “Verstappen ha mostrato che avrebbe spinto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sull’ultima gara del Mondiale di Formula 1 aleggia l’ombra dell’incidente volontario: Verstappen che potrebbe buttareHamilton per conquistare il Mondiale a pari punti (ma con più Gp vinti). Una cosa chesi porta ancora dietro come un incubo. Nel 1994, ad Adelaide, la sua Williams fu vittima di una “spinta” decisiva di Michael. Il Telegraph l’ha intervistato. “Nel 1994 non sapevamo davvero cosa avesse nella manica Michael. Non sapevamo con che tipo di personaggio avessimo a che fare. Voglio dire, avevamo qualche idea. Aveva ignorato le bandiere nere a Silverstone e cose del genere. Ma non eravamo davvero sicuri che avrebbe fatto quella cosa… siamo rimasti sorpresi, abbiamoil livello di”. “Verstappen ha mostrato che avrebbe spinto ...

