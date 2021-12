Dal governo via libera a decreto con nuovi fondi contro il caro bollette energetiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il testo libera 3,25 miliardi di risparmi di quest'anno come anticipo di spese da scaricare sul 2022, fondi che consentiranno di destinare quasi 4 miliardi per calmierare gli aumenti Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il testo3,25 miliardi di risparmi di quest'anno come anticipo di spese da scaricare sul 2022,che consentiranno di destinare quasi 4 miliardi per calmierare gli aumenti

Ultime Notizie dalla rete : Dal governo Variante Omicron, Magrini ottimista: 'Sembra meno pericolosa del previsto' ... l'Ema insiste sullo stesso punto sul quale, da settimane, anche Cts e governo in Italia pongono l'...supportano la somministrazione sicura ed efficace di una dose di richiamo già a 3 mesi dal ...

Caso Maresca, Cartabia corre ai ripari: 'Aspettativa non retribuita per le tutte le toghe in politica' Enrico Costa, di Azione, invita il governo a 'non essere timido' e sulle porte girevoli dice: 'Il ... Eugenio Albamonte, segretario di Area ed ex presidente dell'Anm, si dice stupito dal fatto che del ...

La Regione siciliana sblocca i ristori Covid per i tassisti Il sussidio - un contributo complessivo di ben 700 mila euro - era stato deliberato dal governo Musumeci e dall’Ars ...

Legge di Bilancio: Garante interviene sullo sciopero, ma i sindacati non mollano Ci si mette anche il garante sul cammino dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil - senza la Cisl - per il 16 dicembre: ma l'ostacolo non è ...

