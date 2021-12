Dagli USA – Insigne resiste per restare in Italia ma “al 75% accetterà il Toronto” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il capitano azzurro Lorenzo Insigne non sta vivendo una situazione semplice, badando al suo contratto: la scadenza è prevista il prossimo giugno e non ci sono state finora delle reali condizioni di rinnovo, ognuna delle due parti è rimasta sulle sue convinzioni. Intanto, però, Insigne resiste ancora, prima di parlare con altre squadre, bada a lasciare la porta aperta al Napoli e, in seconda battuta, all’Italia e al resto d’Europa. Questo, però, quando la squadra maggiormente interessata sembra essere il Toronto, in MLS. Secondo quanto riferito dal giornalista americano Will Forbes, su Twitter: “Alcune fonti mi hanno riferito che Insigne, al 75%, accetterà l’offerta record del Toronto, ben più alta di quella presentata a Giovinco!“. Ora, tutto ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il capitano azzurro Lorenzonon sta vivendo una situazione semplice, badando al suo contratto: la scadenza è prevista il prossimo giugno e non ci sono state finora delle reali condizioni di rinnovo, ognuna delle due parti è rimasta sulle sue convinzioni. Intanto, però,ancora, prima di parlare con altre squadre, bada a lasciare la porta aperta al Napoli e, in seconda battuta, all’e al resto d’Europa. Questo, però, quando la squadra maggiormente interessata sembra essere il, in MLS. Secondo quanto riferito dal giornalista americano Will Forbes, su Twitter: “Alcune fonti mi hanno riferito che, al 75%,l’offerta record del, ben più alta di quella presentata a Giovinco!“. Ora, tutto ...

