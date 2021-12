Da Sky bacchettano il Napoli | “Rispetto all’anno scorso è stato fatto un passo indietro”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha espresso il suo parere sul cammino delle squadre italiane in Europa League. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Nuovo regolamento nelle Coppe Europee? Devo dire che mi piace molto. FOTO: Getty –Europa League Quest’anno, però, in Europa League passano solo due squadre, entrambe per seconde. L’anno, invece, ne passarono tre, tutte da prime.e Lazio potevano vincere i rispettivi gironi. Credo sia une questa situazione si riflette anche in Champions League, dove avremo soltanto due squadre agli ottavi e non tre”.