Da Meryl Streep a Orhan Pamuk, l’appello degli artisti contro il regime cubano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Noi, artisti di tutto il mondo, ci solidarizziamo con i nostri colleghi cubani. Come giornalista e scrittrice credo nella denuncia e nell’opposizione ai governi, credo che se un intellettuale, uno scrittore o un artista si alza contro un governo fa un compito indispensabile. Non deve sorprendere che alcuni vogliano silenziarci quando siamo voce di chi, in un altro modo, non sarebbe ascoltato. Hanno paura della verità perché, una volta svelata, non si può nascondere o contenere”. Con queste parole la messicana Elena Poniatowska, vincitrice del premio Cervantes nel 2013, tra molti altri riconoscimenti, ha spiegato la sua posizione contro il regime cubano. Poniatowska, insieme ad altri 300 artisti di fama internazionale, hanno lanciato un appello alle autorità di Cuba perché siano ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Noi,di tutto il mondo, ci solidarizziamo con i nostri colleghi cubani. Come giornalista e scrittrice credo nella denuncia e nell’opposizione ai governi, credo che se un intellettuale, uno scrittore o un artista si alzaun governo fa un compito indispensabile. Non deve sorprendere che alcuni vogliano silenziarci quando siamo voce di chi, in un altro modo, non sarebbe ascoltato. Hanno paura della verità perché, una volta svelata, non si può nascondere o contenere”. Con queste parole la messicana Elena Poniatowska, vincitrice del premio Cervantes nel 2013, tra molti altri riconoscimenti, ha spiegato la sua posizioneil. Poniatowska, insieme ad altri 300di fama internazionale, hanno lanciato un appello alle autorità di Cuba perché siano ...

Advertising

Ferula18 : @EnricoMarignani @HuffPostItalia È Meryl Streep in una sua interpretazione. - ugaqualunque : Marika oggi in gara con Meryl Streep per l’Oscar come “Migliore Attrice Protagonista” #UominieDonne - vera92 : Visti i grandi titoli dei media degli ultimi giorni, mi stupisce che non abbiano estratto anche questo pezzo di int… - GianlucaOdinson : Meryl Streep pensava che i suoi colleghi in Don’t Look Up la stessero insultando per tutto il tempo - badtasteit : #MerylStreep pensava che i suoi colleghi in Don’t Look Up la stessero insultando per tutto il tempo -