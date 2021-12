Curling | Scozia favorita al preolimpico femminile L’Italia ci prova | lotta serrata | 3 biglietti per Pechino 2022

(Di giovedì 9 dicembre 2021) A Leeuwarden (Paesi Bassi) andrà in scena ildi. Da sabato 11 a sabato 18 dicembre, nove Nazionali si daranno battaglia per gli ultimi tre posti a disposizione alle Olimpiadi Invernali di. Le squadre partecipanti si affronteranno tra loro una volta nel round robin (ciascuna giocherà dunque otto incontri): la prima classificata staccherà direttamente il tagliando per i Giochi, seconda e terza classificata spareggeranno per un altro posto e la perdente di quella contesa se la dovrà vedere con la quarta nel match che assegnerà l’ultimo biglietto per la rassegna a cinque cerchi.proverà a ricoprire il ruolo di mina vagante. Stefania Constantini e compagne sono reduci dal bel sesto posto ottenuto agli Europei e proveranno a ...

... Germania - Turchia, Italia - Corea del Sud, Lettonia - Repubblica Ceca Martedì 14 dicembre ore 14: Corea del Sud - Estonia, Repubblica Ceca - Italia , Giappone - Lettonia,- Germania ...... 14.00 Italia -VENERDÌ 17 DICEMBRE: 10.00 Eventuale Play - off, sessione 1 SABATO 18 DICEMBRE: 10.00 Eventuale Play - off, sessione 2 PREOLIMPICO: COME VEDERLO IN TV E ...Dopo il bronzo della squadra maschile Italiana agli Europei in Norvegia ora l'obiettivo è superare il torneo di qualificazione olimpica che si svolgerà tra due settimane in Olanda ...E' la Scozia a trionfare agli Europei 2021 di Lillehammer. Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan hanno sconfitto in finale la Svezia per 8-5 conquistando la loro undicesima vittoria ...