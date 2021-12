Cultura e spettacolo, nuovi incentivi per le pmi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arrivano gli incentivi per le imprese Culturali, dello spettacolo e dell’audiovisivo. Ne parla l’economista Gianni Lepre. fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arrivano gliper le impreseli, delloe dell’audiovisivo. Ne parla l’economista Gianni Lepre. fsc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

TvTalk_Rai : Diverso dalla cultura drag - che è insieme spettacolo ed espressione di sé - ecco la finzione degli attori en trave… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cultura e spettacolo, nuovi incentivi per le pmi - - Italpress : Cultura e spettacolo, nuovi incentivi per le pmi - CorriereCitta : Cultura e spettacolo, nuovi incentivi per le pmi - ComunediCuneo : Super green pass • Accesso ai luoghi di spettacolo e della cultura - Comune di Cuneo - Portale Istituzionale… -