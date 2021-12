Csm | la riforma elettorale Cartabia spacca già la magistratura | “Così sparisce ogni possibile opposizione allo strapotere delle correnti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Al momento non c’è alcun testo definitivo, ma solo i retroscena dei giornali e bozze di documenti che hanno fatto irritare pure l’Associazione nazionale magistrati. Come era già successo per la giustizia penale, infatti, anche per ladel Consiglio superiore dellabastano le anticipazioni per scatenare le polemiche. Ieri la guardasigilli, Marta, era intervenuta ad Atreju alla festa di Fratelli d’Italia per spiegato che quello del Csm “è il prossimo imminente appuntamento di riforme”. Non potrebbe essere altrimenti visto che ladi Palazzo dei Marescialli è stata chiesta a più riprese pure direttamente da Sergio Mattarella. Ecco perché già in mattinata la ministra ha visto visto le forze di maggioranza. La guardasigilli si è confrontata sulle principali novità che il governo intende ...