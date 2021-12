Cristante: «Siamo carichi, vogliamo ripartire dopo due sconfitte» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Il CSKA è un’ottima squadra, come abbiamo visto anche all’andata, quando non è stato facile, a parte il risultato, e come sempre avviene in Europa. Poi specie fuori casa c’è un clima difficile. Ma come ho detto prima, Siamo carichi, vogliamo ripartire dopo due sconfitte. Siamo al 100%, sappiamo che posSiamo vincere”. Lo ha detto il centrocampista della Roma Bryan Cristante in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League con il Cska Sofia. “Mi sento bene. Ho fatto questa quarantena, e chiaramente mi ci vorrà qualche partita… vogliamo vincere, veniamo da due sconfitte. Siamo carichi per ripartire da qui”, ha aggiunto l’ex giocatore di ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Il CSKA è un’ottima squadra, come abbiamo visto anche all’andata, quando non è stato facile, a parte il risultato, e come sempre avviene in Europa. Poi specie fuori casa c’è un clima difficile. Ma come ho detto prima,dueal 100%, sappiamo che posvincere”. Lo ha detto il centrocampista della Roma Bryanin conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League con il Cska Sofia. “Mi sento bene. Ho fatto questa quarantena, e chiaramente mi ci vorrà qualche partita…vincere, veniamo da dueperda qui”, ha aggiunto l’ex giocatore di ...

Advertising

PagineRomaniste : #Cristante carica: 'Ripartiamo da qui. Siamo pronti per tornare a vincere' #ASRoma #CSKASofia #UECL… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Cristante: “Vogliamo vincere dopo due sconfitte. Siamo carichi per ripartire” - Romagialloross4 : #Cristante: “Vogliamo vincere dopo due sconfitte. Siamo carichi per ripartire” - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie di oggi! #ASRoma #Vocegiallorossa - InfatuoOlor : RT @forzaroma: ???LIVE #Cristante: 'Mi sento bene, ho fatto questa quarantena ma ora sto bene. Veniamo da due sconfitte e siamo carichi per… -