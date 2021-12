Crisi Ucraina-Russia | ecco come Zelensky sfrutta il presunto golpe

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Kiev, 9 dic – Di fronte a una marcata escalation delle ostilità con Mosca il presidente ucraino Volodymyrha effettuato un rimpasto simbolico del suo apparato di sicurezza. Nel frattempo, la tensione tra l’e il suo vicino russo è ancora ad un livello elevato. Anche se il previstonon ha avuto luogo., si indaga sutentativo diIltentativo di colpo di Stato è ora oggetto di indagine da parte del servizio di intelligence interno ucraino, la Sbu. È servito, tuttavia,mezzo per attaccare non solo Mosca, ma anche l’oligarca di Donetsk Rinat Akhmetov, che è già stato impegnato in una guerra di comunicazione aperta conper diversi mesi.ha ...