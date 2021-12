Crema: sindaco Bonaldi, 'ero fiduciosa, segnale importante per tutti i sindaci' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - ''Dormivo sonni molti sereni. Ero fiduciosa che il risultato finale sarebbe stato questo. Ero serena sia per gli accadimenti, che per il mio ruolo e la mia responsabilità. Prendo atto positivamente di questo sviluppo e nello stesso tempo confesso comunque di essere contenta che questa situazione sia diventata anche un po' emblematica del tipo di responsabilità che possono essere imputate ai sindaci perchè è stata aperta una riflessione a livello nazionale''. Così il sindaco di Crema Stefania Bonaldi commenta la decisione della procura di Cremona di chiedere l'archiviazione dell' accusa di lesioni colpose dopo che a un bambino era rimasta schiacciata la mano in una porta dell'asilo comunale. ''l'abbiamo detto più volte -dice all'Adnkronos- nel momento cui si rischia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Milano, 9 dic. (Adnkronos) - ''Dormivo sonni molti sereni. Eroche il risultato finale sarebbe stato questo. Ero serena sia per gli accadimenti, che per il mio ruolo e la mia responsabilità. Prendo atto positivamente di questo sviluppo e nello stesso tempo confesso comunque di essere contenta che questa situazione sia diventata anche un po' emblematica del tipo di responsabilità che possono essere imputate aiperchè è stata aperta una riflessione a livello nazionale''. Così ildiStefaniacommenta la decisione della procura di Cremona di chiedere l'archiviazione dell' accusa di lesioni colpose dopo che a un bambino era rimasta schiacciata la mano in una porta dell'asilo comunale. ''l'abbiamo detto più volte -dice all'Adnkronos- nel momento cui si rischia di ...

