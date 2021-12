Crema prodotta uccidendo pony, Asia Valente accetta di sponsorizzarla: bufera social (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAsia Valente è finita in una vera bufera mediatica per aver accettato di sponsorizzare una (finta) Crema per le mani a base di ingredienti estratti da pony, animali in via d’estinzione. La 25enne sannita è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, ben architettato dall’inviato Stefano Corti e andato in onda venerdì 3 dicembre 2021. La giovane influencer non ha rifiutato la finta offerta di un imprenditore ed è finita al centro di una polemica infinita. Asia si è difesa dicendo che tutti fanno di tutto per soldi, e che aver accettato questa proposta, seppur finta, non la rende peggiore di altri. “Se si tratta di lavoro io sono sfrontata e faccio tutto. Per me i soldi sono soldi. Quello che fanno gli altri, lo fanno loro, non lo faccio io. Mi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiè finita in una vera bufera mediatica per averto di sponsorizzare una (finta)per le mani a base di ingredienti estratti da, animali in via d’estinzione. La 25enne sannita è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, ben architettato dall’inviato Stefano Corti e andato in onda venerdì 3 dicembre 2021. La giovane influencer non ha rifiutato la finta offerta di un imprenditore ed è finita al centro di una polemica infinita.si è difesa dicendo che tutti fanno di tutto per soldi, e che averto questa proposta, seppur finta, non la rende peggiore di altri. “Se si tratta di lavoro io sono sfrontata e faccio tutto. Per me i soldi sono soldi. Quello che fanno gli altri, lo fanno loro, non lo faccio io. Mi ...

