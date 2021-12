Covid Umbria, il bollettino del 9 dicembre: 80 nuovi positivi, non ci sono decessi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Perugia, 9 dicembre 2021 - sono 80 i nuovi positivi al Covid in Umbria (ieri erano 179), salendo così a quota 2013 i casi attuali di positività. Non ci sono decessi , rimanendo così a 1494 le ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Perugia, 92021 -80 ialin(ieri erano 179), salendo così a quota 2013 i casi attuali dità. Non ci, rimanendo così a 1494 le ...

Advertising

VivereGubbio : Covid Umbria, i positivi attuali: superata (di nuovo) quota 2.000, non accadeva dal 21 agosto. La 'mappa'… - VivereSpoleto : Covid Umbria, i positivi attuali: superata (di nuovo) quota 2.000, non accadeva dal 21 agosto. La 'mappa'… - VivereTerni : Covid Umbria, i positivi attuali: superata (di nuovo) quota 2.000, non accadeva dal 21 agosto. La 'mappa'… - viverefoligno : Covid Umbria, i positivi attuali: superata (di nuovo) quota 2.000, non accadeva dal 21 agosto. La 'mappa'… - vivereassisi : Covid Umbria, i positivi attuali: superata (di nuovo) quota 2.000, non accadeva dal 21 agosto. La 'mappa'… -