Covid | troppi contagi | comune della Campania chiude le scuole infanzia e primaria per otto giorni

Advertising

fattoquotidiano : Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si af… - gazzettamantova : Troppi contagi: arriva lo stop agli eventi natalizi a Curtatone Troppi contagi da Covid a Curtatone negli ultimi gi… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si affol… - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si affol… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si affol… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid troppi

Agenzia ANSA

Decisamentepochi per i docenti, che segnalano la differenza di 350 euro, tra la pubblica amministrazione e il personale scolastico. Organico: 300 milioni sono stati trovati per gli ...I segnali sono tanti, forse persinovisto che alla convocazione del Parlamento in seduta ... All'interno della quale non si discute troppo di misure anti -odi Pnrr, ma soprattutto di quale ...Sanremo. Un centinaio di persone sono state sottoposte a tampone in circa un’ora, senza disagi per il traffico né problemi di altra natura: lo spostamento a Bussana di Sanremo del centro drive through ...Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo: "Omicron nel mondo è in rapida evoluzione, tuttavia, forse é meno grave, al momento questo ...