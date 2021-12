Covid: “Sebbene meno rispetto allo scorso anno, aumentano contagi, ricoveri e morti” illustra il Gimbe (Di giovedì 9 dicembre 2021) Se il venerdì è la Cabina di regia a rendere noti i dati relativi al monitoraggio settimane della curva epidemiologica nel Paese, il giorno prima, oggi, è invece la volta della Fondazione Gimbe che, anticipa la situazione attraverso un ‘suo’ sondaggio. Ebbene illustra oggi il presidente Cartabellotta, nella settimana da loro attenzionata (quella dall’1 al 7 dicembre), è stato registrato un aumento dei tuoi casi, riferito a tutte le regioni, tranne che in Molise ed in Valle d’Aosta. Cartabellotta (Gimbe): “Convincere gli indecisi ed accelerare i richiami per contenere la circolazione del virus” Ed ancora, secondo il responsabile del Gimbe, inoltre, “per contenere la circolazione del virus e, soprattutto, la pressione sugli ospedali, è cruciale convincere gli indecisi a vaccinarsi e accelerare con i richiami. Infine, le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Se il venerdì è la Cabina di regia a rendere noti i dati relativi al monitoraggio settimane della curva epidemiologica nel Paese, il giorno prima, oggi, è invece la volta della Fondazioneche, anticipa la situazione attraverso un ‘suo’ sondaggio. Ebbeneoggi il presidente Cartabellotta, nella settimana da loro attenzionata (quella dall’1 al 7 dicembre), è stato registrato un aumento dei tuoi casi, riferito a tutte le regioni, tranne che in Molise ed in Valle d’Aosta. Cartabellotta (): “Convincere gli indecisi ed accelerare i richiami per contenere la circolazione del virus” Ed ancora, secondo il responsabile del, inoltre, “per contenere la circolazione del virus e, soprattutto, la pressione sugli ospedali, è cruciale convincere gli indecisi a vaccinarsi e accelerare con i richiami. Infine, le ...

Advertising

leonemaschio : RT @fanpage: Pioggia di polemiche sulla premier finlandese Sanna Marin: sabato sera ha partecipato a una festa sebbene fosse stata in conta… - fanpage : Pioggia di polemiche sulla premier finlandese Sanna Marin: sabato sera ha partecipato a una festa sebbene fosse sta… - italiaserait : Covid: “Sebbene meno rispetto allo scorso anno, aumentano contagi, ricoveri e morti” illustra il Gimbe - carlo_centemeri : (Thomson Reuters) – Sebbene le persone malate di cancro non abbiano generalmente la tipica forte risposta immunitar… - Keroppo : @AntonellaLaTor6 @fdragoni Da autunno a primavera passata gli obblighi in Inghilterra e nelle altre 3 nazioni erano… -